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12:20 01.12.2021

Туск: нет безопасного и справедливого ЕС без суверенной и справедливой Украины

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Туск: нет безопасного и справедливого ЕС без суверенной и справедливой Украины

Полная принадлежность Украины к европейскому сообществу лежит в интересах всего этого сообщества, заявил президент Европейской народной партии и президент Европейского Совета в 2014-2019 годах Дональд Туск.

"Ситуация на белорусско-польской границе, которую проводит диктатор Лукашенко - это также нездоровая ситуация, и это также для нас всех особый момент, потому что полная принадлежность Украины к европейскому сообществу лежит в интересах всего этого сообщества. Как я сказал Верховной Раде, нет безопасного и справедливого ЕС без суверенной и справедливой Украины", - сказал Туск на Киевском форуме по безопасности в Киеве в среду.

В то же время Туск отметил, что в украинском вопросе в польские политики едины.

"В десятках тысяч европейцев вы имеете поддержку, потому что мы все мечтаем о европейской Украине, чтобы эта мечта стала реальностью", - добавил он.

Теги: #туск #украина
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