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13:39 01.12.2021

Тель-Авив признан самым дорогим городом мира по версии EIU

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Тель-Авив признан самым дорогим городом мира по версии EIU

Тель-Авив занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира, составляемом Economist Intelligence Unit (EIU) - аналитическим подразделением британского журнала The Economist.

"Тель-Авив впервые возглавил рейтинг и поднялся на первое место с пятого, которое он занял в прошлом году. Повышение места Тель-Авива, главным образом, отражает силу израильской валюты, шекеля, по отношению к американскому доллару", - отмечается в пресс-релизе EIU.

На второй строчке расположился Париж, за ним - Сингапур. Четвертое и пятое место в списке заняли Цюрих и Гонконг соответственно.

В ТОП-10 самых дорогих городов мира также вошли Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.

В открытой части доклада также указаны города, которые поднялись на наибольшее количество строчек в рейтинге за последний год. В частности, согласно этим данным, Тегеран поднялся с 79 места на 29. Подорожание жизни в Тегеране объясняется "сложностями с поставками, нехваткой товаров и ростом цен на импорт после возвращения санкций США". Киев за год поднялся со 101 на 88 место, Москва - с 106 на 96 место.

Согласно рейтингу, самыми дешевыми для жизни городами мира названы Дамаск, Триполи, Ташкент, Тунис и Алматы.

EIU дважды в год рассчитывает индексы стоимости проживания для 173 городов мира. Эксперты рассматривают цены на сотни наименований товаров и услуг. В частности, специалисты оценивают цены на продукты питания, одежду и аренду жилья.

Теги: #тель_авив #рейтинг
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