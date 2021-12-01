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12:46 01.12.2021

В "Слуге народа" поддерживают идею прямых переговоров Украины с РФ по Донбассу

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В "Слуге народа" поддерживают идею прямых переговоров Украины с РФ по Донбассу

В парламентской фракции "Слуга народа" поддерживают намерения президента Украины Владимира Зеленского вести прямые переговоры с РФ для окончания войны на Донбассе.

"Получится, не получится - это очень сложный процесс... Можно же имитировать процесс, а можно заниматься процессом - Зеленский об этом сегодня заявил: если мы хотим не имитировать, а заниматься процессом, надо в лоб ставить вопрос России, садиться за стол переговоров. Если же они не садятся, а делают вид - опять будет идти война. Поэтому, мне кажется, это абсолютно правильная риторика", - сказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он подчеркнул, что к выводу о необходимости проведения прямых переговоров между Украиной и Россией пришли "все члены переговорной группы в нормандском формате".

"Все понимают, что Россия - участник процесса со стороны так называемых террористических организаций, она их координирует, дает задания, финансирует. Поэтому мне кажется, это правильный шаг", - отметил Арахамия.

Теги: #переговоры #россия #арахамия
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