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12:39 01.12.2021

Кулеба: Признание Беларусью Крыма российским будет точкой невозврата в отношениях с Украиной

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Кулеба: Признание Беларусью Крыма российским будет точкой невозврата в отношениях с Украиной

Потенциальное признание Беларусью оккупированного полуострова Крым российским будет точкой невозврата в отношениях Украины и Беларуси, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Потенциальное признание оккупированного Крыма Беларусью будет точкой невозврата в наших двусторонних отношениях, и мы будем действовать соответствующим образом, потому что для нас Крым - это не поле для компромиссов", - сказал Кулеба журналистам в Риге в среду.

Министр также указал на то, что, к сожалению, Украина уже считает Беларусь потенциальным источником угрозы. "Мы уже распределили серьезные ресурсы на нашу северную границу с Беларусью. По сути, у нас теперь есть северный фланг для обороны нашей страны", - отметил Кулеба.

Ранее Александр Лукашенко назвал Крым "де-факто российским" и сказал, что имеет право на посещение Крыма.

Теги: #крым #кулеба #беларусь
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