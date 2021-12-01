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12:10 01.12.2021

Зеленский не согласовал с международными партнерами свое заявление о прямых переговорах с РФ – нардеп

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Зеленский не согласовал с международными партнерами свое заявление о прямых переговорах с РФ – нардеп

Украина не готова к прямым переговорам с РФ для окончания войны на Донбассе, а президент Украины Владимир Зеленский не согласовал свое заявление с международными партнерами, считает народный депутат из фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко.

"Переговоры не готовы. Это не согласовано с международными партнерами… Нормандская четверка не работает, поскольку канцлер в Германии появится через неделю, то есть ни Германия, ни Франция не согласовывали это", - сказал Наливайченко, комментируя агентству "Интерфакс-Украина" заявление президента Владимира Зеленского о необходимости прямых переговоров с РФ для окончания войны на Донбассе.

Он также напомнил, что в ближайшее время президент США Джозеф Байден будет разговаривать с российским президентом Владимиром Путиным.

"Я не знаю, зачем было делать такой несогласованный шаг в парламенте. Мы в парламенте и так понимаем, что для переговоров с Путиным надо, прежде всего, иметь новый нормандский формат; второе - четкую позицию США и Великобритании, с чем и как разговаривать с Россией. Я знаю - ни то, ни другое не готово. С глазу на глаз о чем говорить, если ежедневно Россия продолжает наращивать оккупационный контингент, спецслужбы свои на оккупационных территориях, и продолжает убивать наших защитников и стрелять в них?" - сказал депутат.

Наливайченко подчеркнул, что заявление Зеленского о прямых переговорах с РФ является непродуманным шагом и несогласованным с международными партнерами.

Теги: #заявление #зеленский #наливайченко
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