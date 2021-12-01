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12:06 01.12.2021

В Киеве будет создан цифровой туристический хаб

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В Киеве будет создан цифровой туристический хаб

Власти Киева работают над созданием нового туристическо-культурного хаба, который позволит виртуально посещать популярные локации столицы, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Уже сейчас команда работает над туристско-культурным хабом, оцифровкой объектов культурной и туристической инфраструктуры", – сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель главы КГГА Петр Оленич.

Он отметил, что на портале появятся новые 3D-туры, можно будет узнать о туристических локациях, актуальных событиях и получить другую полезную информацию: о туристско-информационных центрах, карте метро, городском транспорте и т.д.

Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко уточнил, что уже в начале нового года для виртуального посещения будут доступны Киевский зоопарк, станция метро "Золотые ворота", пещеры Киево-Печерской лавры, пешеходно-велосипедный мост, музей "Золотые ворота", парк "Наталка", музей Михаила Булгакова, замок Ричарда Львиное сердце и панорама Лысой горы, Пейзажная аллея и интерьеры помещения КГГА.

Он добавил, что новый туристско-культурный хаб станет магнитом как для внутренних туристов, так и иностранцев, и подчеркнул важность привлечения туристов для развития города.

Как сообщили в Управлении туризма и продвижений КГГА, объем поступлений от туристического сбора на 11 ноября 2021 года составил 61,85 млн грн. Общее количество туристов к 1 декабря 2021 года вместе с внутренними туристами ориентировочно составит 2,3 млн человек, 800 тыс. среди которых - иностранцы.

Теги: #киев #туризм #хаб
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