В "Голосе" против прямых переговоров Украины с РФ по Донбассу

В парламентской фракции "Голос" считают недопустимыми прямые переговоры Украины с РФ для окончания войны.

"Резануло достаточно сильно, но это недопустимо. Если это было политическое заявление, которое интерпретируется как прямые переговоры, то это очень плохо. Переговоры могут вестись только через международных партнеров", - сказал лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, с преступниками, "которые направляют на вас как минимум пистолет, а возможно и гаубицу, нет смысла вести переговоры".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в ежегодном послании к Верховной Раде и украинскому народу заявил о необходимости проводить прямые переговоры с РФ для окончания войны на Донбассе.