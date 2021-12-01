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11:47 01.12.2021

Шмыгаль: ЕС должен быть готов к ужесточению санкций в случае очередной агрессии РФ

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Шмыгаль: ЕС должен быть готов к ужесточению санкций в случае очередной агрессии РФ

Европейский Союз должен быть готов ужесточить санкционное давление в случае очередной агрессии со стороны Российской Федерации, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"ЕС должен быть готов к ужесточению санкций в случае очередной агрессии РФ. Наиболее эффективным средством являются секторальные санкции. Надеемся на принятие Европейским Советом решения об их очередном продлении", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам встречи с высоким представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина рассматривает ситуацию на белорусско-польской границе в контексте стратегии РФ по ослаблению Евросоюза.

"Ценим готовность ЕС помогать Украине. Координация наших действий является залогом недопущения использования территорий Украины в целях дестабилизации ситуации в ЕС", - отметил премьер.

Теги: #шмыгаль #ес #санкции #боррель
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