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11:45 01.12.2021

Власть должна неотложно инициировать проведение саммита союзников Украины – Яценюк

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Власть должна неотложно инициировать проведение саммита союзников Украины – Яценюк

Украинская власть должна неотложно инициировать проведение саммита союзников Украины при участии США, Великобритании, Германии и Франции, по результатам которого будет подписано новое соглашение союзников о поддержке, защите и помощи Украине и украинской армии, заявил глава Киевского форума по безопасности, экс-премьер Украины (2014-2016) Арсений Яценюк.

"На современном этапе украинская власть должна инициировать неотложно проведение саммита союзников Украины, саммита союзников при участии США, Великобритании, обязательно Германии и Франции, при участии всех западных стран, которые должны поддержать Украинское государство", - сказал Яценюк на Киевском форуме по безопасности в Киеве в среду.

Он подчеркнул, что по результатам этого саммита должно состояться новое соглашение. "Не новый Будапештский меморандум, а новое соглашение союзников о поддержке, защите и помощи Украине и украинской армии, так как наши союзники должны четко осознать: защищая Украину, каждый из них защищает свои страны, а все мы вместе защищаем свободу и демократию в мире против путинской диктатуры и авторитаризма", - пояснил Яценюк.

Теги: #яценюк #союзники #саммит
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