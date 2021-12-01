Почти 2/3 украинцев против голосования по Интернету

Почти две трети украинцев (65,9%) негативно относятся к возможному введению дистанционного голосования через Интернет, положительно – 29%, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международный институтом социологии (КМИС) 26-29 ноября.

Хотя среди всех возрастных категорий преобладает негативное отношение, но чем младше респонденты, тем лучше отношение к дистанционному голосованию по Интернету. В частности, в самой младшей возрастной группе (лот 18 до 29 лет) дистанционное голосование поддерживают 42,5% опрошенных (против 54,5%), а в старшей (от 60 лет) – лишь 16,8% (против 76,8%).

Относительное большинство (34,9%) опрошенных считают, что основной причиной кризиса в энергетике является некомпетентность украинской власти. Далее следуют такие объяснения, как умышленные действия олигархов (21,9%) и коррумпированность властей (17,6%). При этом, по словам 29,5% респондентов, они уже сталкивались со случаями отключения электроэнергии в своем доме с начала текущего отопительного сезона.

За последний месяц с 61,7% до 65,9% выросла доля тех, кто считает, что дела в стране двигаются в неправильном направлении. В то же время с 22,7% до 18,6% снизилась доля тех, кто говорит о правильном направлении дел.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 1203 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Выборка репрезентативна, статистическая погрешность с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1 не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12% и 1,4% - для показателей, близких к 5%.