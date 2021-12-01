Зеленский: Украина ожидает от ООН статуса международной организации для "Крымской платформы"
Украина ожидает получения "Крымской платформой" от Организации Объединенных Наций статуса международной организации, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы государства, саммит Крымской платформы, который состоялся в Киеве 23 августа текущего года, собрал 46 делегаций и лидеров стран G7 и ЕС, включая США, Германию, Францию, Турцию, руководство НАТО, ОБСЕ и Совета Европы.
"Впервые с 2014 года деоккупация Крыма была обсуждена на самом высоком международном уровне. Мы вернули Крым в мировую повестку дня. Крымская платформа будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН. Мы ждем получения ею официального статуса международной организации", - заявил Зеленский во время выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.
Как отметил президент, Украина борется не за освобождение всех своих временно оккупированных Россией территорий, а за сознание людей, проживающих на этих территориях.
"Но мы боремся не за гектары, а за людей. За своих граждан. И приняли закон о коренных народах, закрепивший статус и права крымских татар. Мы боремся за нашу молодежь и существенно упростили школьникам из Крыма и оккупированного Донбасса доступ к высшему образованию в Украине: без ВНО, безвозмездно, без ограничений в любой университет. Мы боремся за временно оккупированное сознание наших граждан, поэтому запустили вещание для ВТО. Это наша земля. Освободить ее – наша цель", - сказал Зеленский.