Финансирование сектора обороны и безопасности в Украине в 2022 году превысит 320 млрд грн, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я горжусь тем, что впервые за 30 лет в 2022 году финансирование сектора обороны и безопасности превысит 320 млрд грн. При том, что в 2018 году эта сумма была всего 192 млрд грн", - заявил Зеленский во время выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

По словам президента, указанные средства пойдут, в том числе, на запуск комплексной ракетной программы, программу восстановления украинского флота и создание кибервойск в Украине.