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11:05 01.12.2021

Зеленский: Мы не остановим войну без прямых переговоров с Россией

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Зеленский: Мы не остановим войну без прямых переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина не сможет остановить войну без прямых переговоров с Россией.

"Восемь лет подряд мы боимся сознаться самим себе: мы не остановим войну без прямых переговоров с Российской Федерацией... Давайте поставим в этом вопросе точку", - сказал Зеленский, обращаясь в среду с ежегодным посланием к парламенту и украинскому народу о внутреннем и внешнем положении страны.

Глава государства подчеркнул, что все внешние партнеры тоже признают, что Украина не может остановить войну без прямых переговоров с РФ.

"Все внешние признали, а некоторые внутренние это не признают. И мы должны говорить, что у нас сильная мощная армия и не бояться говорить друг другу правду, если мы хотим возвратить Донбасс, давайте! А если мы хотим просто ходить и об этом говорить, то давайте ничего не делать. И давайте в этом вопросе поставим точку, просто и честно и поймём, наконец, наше государство - как можем, давайте бороться за это, за наши территории всеми возможностями. Все вместе, все политики", - подытожил президент.

 

Теги: #рф #переговоры #война
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