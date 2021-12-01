Кулеба предложил членам НАТО ряд конкретных шагов, чтобы сдержать РФ от дальнейшей агрессии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел государств-членов НАТО и заявил, что объединение усилий Украины и союзников НАТО поможет сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий, а также предложил государствам-членам Альянса ряд конкретных шагов, предусматривающих, в частности, усиление санкционного давления и укрепление оборонных возможностей Украины.

"Украина активно работает с партнерами над воплощением комплексного пакета сдерживания, состоящего из политических, экономических мер и мер безопасности. Он направлен на то, чтобы неохотить Россию прибегнуть к худшему сценарию действий. Демонстрируя силу сейчас, мы избегаем необходимости доказывать ее позже", - цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД Украины в среду.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подробно проинформировал союзников НАТО об обострении Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивании российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усилении российской дезинформации.

Также Кулеба опроверг российские фейки о якобы подготовке Украины к наступательной операции на Донбассе и подтвердил приверженность Украины исключительно политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, готовность продолжать работу в рамках Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата.

Глава МИД выразил благодарность союзникам за поддержку Украины и готовность содействовать укреплению безопасности Украины.

Кроме того, министр подчеркнул, что усиление Украины и восточного фланга НАТО будет взаимовыгодным для Альянса и Украины. Союзники выразили жесткую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.