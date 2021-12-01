События

08:37 01.12.2021

Кулеба: На встречах в Риге речь пойдет о конкретных шагах союзников НАТО в поддержку Украины в ее противодействии агрессии РФ

2 мин читать
Кулеба: На встречах в Риге речь пойдет о конкретных шагах союзников НАТО в поддержку Украины в ее противодействии агрессии РФ

Приглашение Украины к участию в заседании высшего политического органа НАТО в Риге свидетельствует о ее важности как одного из ближайших партнеров НАТО и посылает мощный сигнал поддержки Украины в противостоянии российской агрессии, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами в Риге.

"Альянс пригласил Украину и Грузию на эту встречу как двух ближайших партнеров по безопасности НАТО. Это свидетельство важности Украины и мощный сигнал поддержки в противостоянии российской агрессии Встреча также хорошая возможность проинформировать министров стран-партнеров о ситуации с безопасностью вдоль украинской границы и на оккупированных территориях, а также о взаимосвязи попыток внутренней дестабилизации Украины с попытками очередной волны внешней агрессии", – цитирует Кулебу пресс-служба ведомства в сообщении, обнародованном в среду утром.

Министр сообщил, что проведет ряд отдельных двусторонних переговоров с союзниками НАТО, на которых речь пойдет не просто об общей поддержке, а о конкретных шагах по укреплению Украины в противодействии агрессивным намерениям Кремля. Кулеба отметил четкие и однозначные сигналы, уже прозвучавшие от США и НАТО, с предупреждением РФ, что новый этап агрессии против Украины будет иметь для России очень высокую цену.

"Эти заявления являются публичным проявлением грандиозной непубличной работы, которая сейчас ведется в Киеве, Вашингтоне, Брюсселе, Берлине, Париже и других столицах для координации совместного набора шагов. Речь идет о комплексном пакете сдерживания РФ, о котором я говорю с первых дней эскалации", – подчеркнул он.

Глава украинской дипломатии добавил, что общий пакет сдерживания РФ с конкретными экономическими и финансовыми инструментами будет более действенным и эффективным, чем действия отдельных стран.

"Я убежден, что цена, которую Россия заплатит в случае очередной волны агрессии против Украины, будет очень высокой. Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы остановить руководство РФ от принятия ложных решений", – заверил он.

Кулеба напомнил, что из Риги отправится сразу в Стокгольм, где примет участие в министерской встрече ОБСЕ: "Это важная организация, учитывая ее мониторинговую миссию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Визит в Стокгольм я также использую для привлечения внимания к агрессивным действиям России и мобилизации партнеров в поддержку Украины".

Теги: #россия #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:43 01.12.2021
Уверенности в намерениях России вторгнуться в Украину нет, но НАТО готовится к худшему - генсек альянса

Уверенности в намерениях России вторгнуться в Украину нет, но НАТО готовится к худшему - генсек альянса

04:35 01.12.2021
Ситуация на восточных границах НАТО находится под пристальным вниманием союзников - глава МИД Эстонии

Ситуация на восточных границах НАТО находится под пристальным вниманием союзников - глава МИД Эстонии

23:25 30.11.2021
В Белом доме пока отказались давать информацию о будущих контактах Байдена и Путина

В Белом доме пока отказались давать информацию о будущих контактах Байдена и Путина

21:59 30.11.2021
НАТО должна в полной мере задействовать возможности диалога с РФ по ситуации с Украиной - глава МИД ФРГ

НАТО должна в полной мере задействовать возможности диалога с РФ по ситуации с Украиной - глава МИД ФРГ

19:33 30.11.2021
Главы МИД стран НАТО обсуждали возможность новых санкций против РФ из-за Украины – Столтенберг

Главы МИД стран НАТО обсуждали возможность новых санкций против РФ из-за Украины – Столтенберг

18:56 30.11.2021
Миссия США при НАТО призвала РФ к деэскалации напряжения на границах с Украиной

Миссия США при НАТО призвала РФ к деэскалации напряжения на границах с Украиной

15:25 30.11.2021
Блинкен и Столтенберг предупредили о серьезных последствиях в случае агрессивных действий РФ против Украины

Блинкен и Столтенберг предупредили о серьезных последствиях в случае агрессивных действий РФ против Украины

14:34 30.11.2021
Путин назвал "красной линией" для России расширение военной инфраструктуры НАТО на Украину

Путин назвал "красной линией" для России расширение военной инфраструктуры НАТО на Украину

14:19 30.11.2021
Столтенберг призвал не путать защиту союзников по НАТО и поддержку Украины

Столтенберг призвал не путать защиту союзников по НАТО и поддержку Украины

06:27 30.11.2021
MI6 нужна помощь IT-сектора для противодействия РФ и Китаю в области ИИ

MI6 нужна помощь IT-сектора для противодействия РФ и Китаю в области ИИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 160 человек, 557 умерло – Минздрав

За сутки российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе

30 лет прошло со дня референдума о независимости Украины

Уверенности в намерениях России вторгнуться в Украину нет, но НАТО готовится к худшему - генсек альянса

Зеленский огорчен отказом КС принять присягу кандидатов на вакантные позиции – пресс-секретарь

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина избрана членом Комитета ЮНЕСКО по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта

В Узбекистане водителям разрешили езду без прав

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 262,8 млн

В Украине за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 160 человек, 557 умерло – Минздрав

Три человека погибли и восемь ранены в результате стрельбы в школе в американском штате Мичиган

Из-за непогоды обесточено 56 населенных пунктов в 5 областях

Американский регулятор одобрил использование препарата компании Merck для лечения COVID-19 у взрослых

За сутки российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе

30 лет прошло со дня референдума о независимости Украины

1 декабря: Какой сегодня праздник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА