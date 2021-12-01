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08:24 01.12.2021

В Украине за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 160 человек, 557 умерло – Минздрав

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В Украине за сутки выявили 11 960 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 160 человек, 557 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 11 960 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 26 160 человек, 557 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 30 ноября в Украине: зафиксировано 11 960 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 088, медработников – 207); 233 471 человек был вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 76 979 человек, полностью иммунизированы – 156 492 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 629 человек; летальных исходов – 557; поправилось – 26 160 человек", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 30 ноября выявили 10 554 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 ноября за сутки выявили 5 804 новых случаев инфицирования, 28 ноября за сутки выявили 7 483 новых случаев инфицирования, 27 ноября за сутки выявили 14 200 новых случаев заболевания, 26 ноября выявили 15 936 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 ноября выявили 16 943 новых случаев заболевания СOVID-19, 24 ноября сообщалось о 14 325 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 450 341 человек; выздоровело – 2 972 192 человека; летальных исходов – 86 532.

С начала вакцинальной кампании привито 13 468 635 человек, из них получили первую дозу – 13 468 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 279 127 человек. В общей сложности проведено 24 747 760 прививок.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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