Из-за непогоды обесточено 56 населенных пунктов в 5 областях

Из-за сильного ветра обесточено 56 населенных пунктов в пяти областях, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям утром во вторник.

"По состоянию на 7.00 1 декабря в результате усложнения погодных условий (порывы ветра, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 56 населенных пунктов в 5 областях (Ивано-Франковская – 37, Черниговская – 8, Черновицкая – 6, Закарпатская – 3 и Донецкая – 2)", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в среду.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.