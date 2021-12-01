За сутки российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины, без потерь. С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 30 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

В направлении Нью-Йорка был зафиксирован огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Южного противник совершил обстрелы дважды, используя минометы калибра 82-мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Шумов российские наемники вели огонь из минометов калибра 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"По состоянию на 7.00, 1 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – констатировали в штабе.