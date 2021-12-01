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07:04 01.12.2021

30 лет прошло со дня референдума о независимости Украины

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30 лет прошло со дня референдума о независимости Украины

В среду, 1 декабря, исполняется 30 лет со дня проведения референдума о независимости Украины и избрания первого президента страны Леонида Кравчука.

Как известно, на общеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года о подтверждении Акта о провозглашении независимости Украины из 84,18% (31,89 млн) проживавших в УССР и принявших участие в референдуме сограждан 90,32% - 28,804 млн. человек - высказались за подтверждение этого Акта, принятого Верховной Радой Украины 24 августа 1991 года.

Акт о провозглашении независимости не поддержали в целом 3,088 млн (9,68% проголосовавших) граждан. Всего правом голоса обладали 37, 886 млн сограждан.

В Крымской АССР Акт о провозглашении независимости Украины поддержали 54,19% пришедших избирателей (голосовали 67,5%), в г. Севастополе (представлял тогда отдельную админединицу центрального подчинения) - 57,07%  избирателей (голосовали 63,74%)

Референдум 1 декабря 1991 г фактически отменил результаты мартовского референдума 1991 года о сохранении Советского Союза.

В тот же день 1 декабря 1991 года одновременно с референдумом прошли первые выборы президента Украины после провозглашения независимости 24 августа 1991 года. Первым президентом был избран Леонид Кравчук, получивший 61,59% голосов избирателей. На сегодняшний день это самый высокий показатель поддержки по числу избирателей (19, 643 млн человек) среди всех украинских президентов. Ставшего вторым из 6 кандидатов - лидера Народного Руха Вячеслава Черновола - поддержали 7,42 млн (23,27%) избирателей. Кравчук победил во всех регионах, кроме трех областей Западной Украины. В Луганской области получил 76,23% голосов, Донецкой области - 71,47%, в Крымской АССР - 56,63%

 

 

Теги: #дата #независимость
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