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06:31 01.12.2021

Полный запрет на путешествия из-за "омикрона" не предотвратит его распространения - ВОЗ

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Полный запрет на путешествия из-за "омикрона" не предотвратит его распространения - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что полный запрет на международные путешествия не остановит распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

"Меры могут включать обследование пассажиров до начала путешествия или по приезду и использование тестов на COVID-19, карантин пассажиров, прибывающих из-за границы", - цитируют западные СМИ представителей ВОЗ.

Людям старше 60 лет и тем, кто подвержен риску развития серьезных заболеваний, из-за COVID-19 ВОЗ советует отложить поездки за границу из-за нового варианта.

Ранее ВОЗ выпустила доклад, в котором сообщалось, что из-за мутаций, которые могут сделать "омикрон" более заразным штаммом, вероятность того, что он быстро распространится по всему миру, крайне высока. Глобальный риск, связанный с новым штаммом, также был оценен в ВОЗ как крайне высокий.

"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Теги: #коронавирус #омикрон #воз #путешествия
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