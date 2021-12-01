Украинский спутник "Сич-2-30" запустят с мыса Канаверал 10 января

Изготовленный в Днепре украинский спутник "Сич-2-30" успешно прошел запланированные испытания и готов к отправке в США, где на мысе Канаверал запланирован пуск аппарата на 10 января 2022 года, сообщил глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

"Украинский спутник "Сич-2-30", изготовленный на КБ Южное в городе Днепр, успешно прошел все запланированные испытания и готов к отправке на пусковую базу на мысе Канаверал (штат Флорида, США)", – написал он на своей странице в Фейсбук во вторник.

Тафтай подчеркнул, что отправка из Днепра в США состоится в ближайшие дни.

"Государственное космическое агентство Украины и КБ "Южное" сработали без отклонений от графика. Все параметры спутника соответствуют поставленным техническим требованиям. Как я уже говорил, этот спутник - для гражданских нужд нашего государства", - написал он.

По его словам, уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску и его стыковке с ракетой-носителем.

"Запуск спутника намечен на 10 января 2022 года", - говорится в сообщении.