События

06:03 01.12.2021

Украинский спутник "Сич-2-30" запустят с мыса Канаверал 10 января

1 мин читать
Украинский спутник "Сич-2-30" запустят с мыса Канаверал 10 января

Изготовленный в Днепре украинский спутник "Сич-2-30" успешно прошел запланированные испытания и готов к отправке в США, где на мысе Канаверал запланирован пуск аппарата на 10 января 2022 года, сообщил глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

"Украинский спутник "Сич-2-30", изготовленный на КБ Южное в городе Днепр, успешно прошел все запланированные испытания и готов к отправке на пусковую базу на мысе Канаверал (штат Флорида, США)", – написал он на своей странице в Фейсбук во вторник.

Тафтай подчеркнул, что отправка из Днепра в США состоится в ближайшие дни.

"Государственное космическое агентство Украины и КБ "Южное" сработали без отклонений от графика. Все параметры спутника соответствуют поставленным техническим требованиям. Как я уже говорил, этот спутник - для гражданских нужд нашего государства", - написал он.

По его словам, уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску и его стыковке с ракетой-носителем.

"Запуск спутника намечен на 10 января 2022 года", - говорится в сообщении.

 

Теги: #сша #спутник #запуск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:14 01.12.2021
SpaceX изменила орбиту некоторых спутников Starlink, чтобы избежать их столкновения с космическим мусором

SpaceX изменила орбиту некоторых спутников Starlink, чтобы избежать их столкновения с космическим мусором

23:25 30.11.2021
В Белом доме пока отказались давать информацию о будущих контактах Байдена и Путина

В Белом доме пока отказались давать информацию о будущих контактах Байдена и Путина

18:56 30.11.2021
Миссия США при НАТО призвала РФ к деэскалации напряжения на границах с Украиной

Миссия США при НАТО призвала РФ к деэскалации напряжения на границах с Украиной

15:34 30.11.2021
В Вашингтоне прорабатывают варианты виртуальной встречи Путина и Байдена в декабре - СМИ

В Вашингтоне прорабатывают варианты виртуальной встречи Путина и Байдена в декабре - СМИ

07:26 30.11.2021
Pfizer и BioNTech подадут заявку на одобрение бустерной дозы вакцины против COVID-19 для лиц 16 и 17 лет

Pfizer и BioNTech подадут заявку на одобрение бустерной дозы вакцины против COVID-19 для лиц 16 и 17 лет

05:46 30.11.2021
Республиканцы в сенате США заблокировали быстрое принятие проекта оборонного бюджета на 2022 год

Республиканцы в сенате США заблокировали быстрое принятие проекта оборонного бюджета на 2022 год

05:44 30.11.2021
Пересмотр дислокации ВС США предполагает усиление сдерживания РФ - Пентагон

Пересмотр дислокации ВС США предполагает усиление сдерживания РФ - Пентагон

00:03 30.11.2021
Блинкен поблагодарил Австрию за поддержку Украины перед лицом продолжающейся агрессии России

Блинкен поблагодарил Австрию за поддержку Украины перед лицом продолжающейся агрессии России

22:36 29.11.2021
Эсминец ВМС США "Эрли Берк" вышел в море после визита в болгарский порт Варна

Эсминец ВМС США "Эрли Берк" вышел в море после визита в болгарский порт Варна

20:44 29.11.2021
В компании Pfizer убеждены в эффективности ее препарата PAXLOVID против штамма коронавируса "омикрон"

В компании Pfizer убеждены в эффективности ее препарата PAXLOVID против штамма коронавируса "омикрон"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Уверенности в намерениях России вторгнуться в Украину нет, но НАТО готовится к худшему - генсек альянса

Зеленский огорчен отказом КС принять присягу кандидатов на вакантные позиции – пресс-секретарь

КС созовет заседания для приведения к присяге судей, назначенных Зеленским, после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013–2018 гг

Российские наемники нарушили режим прекращения огня в направлении пгт Нью-Йорк – штаб ООС

Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание т.н. "главы Крыма" Сергея Аксенова

ПОСЛЕДНЕЕ

Полный запрет на путешествия из-за "омикрона" не предотвратит его распространения - ВОЗ

Уверенности в намерениях России вторгнуться в Украину нет, но НАТО готовится к худшему - генсек альянса

Ситуация на восточных границах НАТО находится под пристальным вниманием союзников - глава МИД Эстонии

В Харькове задержаны члены группы, совершившей серию квартирных краж в разных регионах

Шмыгаль: ЕС поддерживает стремление стран Ассоциированного трио

В Грузии с 1 декабря в рамках борьбы с COVID-19 вводится система "зеленых паспортов"

Украина и Франция подписали контракт на постройку 5 кораблей для Госпогранслужбы в Николаеве

НАТО должна в полной мере задействовать возможности диалога с РФ по ситуации с Украиной - глава МИД ФРГ

Суд назначил Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу - адвокат

Украина начала председательствовать в Energy Community – Минэнерго

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА