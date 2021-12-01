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05:43 01.12.2021

Уверенности в намерениях России вторгнуться в Украину нет, но НАТО готовится к худшему - генсек альянса

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Уверенности в намерениях России вторгнуться в Украину нет, но НАТО готовится к худшему - генсек альянса

Намерения России еще неясны, но ее действия в районе границы с Украиной и риторика в последнее время вынуждают НАТО готовиться к худшему, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Ситуация вокруг Украины остается нестабильной и непредсказуемой. Нет никакой уверенности в намерениях России", - сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня встреч в Риге глав МИД стран НАТО.

Генсек НАТО повторил, что "значительная, необычная концентрация сил" России на границе вызывает тревогу, поскольку она сопровождается "усиленной риторикой".

Столтенберг призвал Россию "к прозрачности, деэскалации и снижению напряженности" и предупредил, что "агрессия против Украины обойдется России дорого и будет иметь серьезные политические и экономические последствия".

"Мы всегда можем надеяться на лучшее, но должны быть готовы к худшему", - сказал он, добавив, что блок будет поддерживать высокую степень военной готовности, оставаясь при этом открытым для диалога.

Как сообщил ранее представитель госдепа США Нед Прайс, со Столтенбергом встретился госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Госсекретарь США и генеральный секретарь обсудили важность продолжения консультаций и единства альянса по таким вопросам, как поддержка Украины в борьбе с российской агрессией, разработка новой стратегической концепции НАТО, а также вопросы контроля над вооружениями и региональной безопасности", - говорится в сообщении Прайса, распространенном госдепом.

Теги: #генсек #россия #украина #нато
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