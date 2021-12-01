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04:35 01.12.2021

Ситуация на восточных границах НАТО находится под пристальным вниманием союзников - глава МИД Эстонии

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Ситуация на восточных границах НАТО находится под пристальным вниманием союзников - глава МИД Эстонии

Происходящее вдоль восточных границ Североатлантического альянса находится под пристальным вниманием союзников, заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets), подводя итоги первого дня встречи глав МИД НАТО в Риге.

"Все союзники подчеркнули, что как гибридная атака Беларуси, так и непрозрачные действия России в Украине и украинской границе недопустимы. Министры подчеркнули, что альянс един, оперативно оценивает ситуацию на европейскую безопасность и готов защищать всех своих союзников", - цитирует слова Лийметс пресс-служба МИД Эстонии.

Лийметс добавила, что "союзники ясно видят в сосредоточении российских войск у границы с Украиной угрозу как украинской, так и европейской безопасности в целом".

"Союзники призвали Россию немедленно положить конец этой деятельности", - сказала она, поблагодарив членов НАТО за их вклад в безопасность Балтийского региона.

Лийметс отметила, что министры иностранных дел альянса выразили сожаление по поводу закрытия РФ дипломатических каналов с блоком, "хотя именно сейчас требуется конструктивный диалог с Россией. НАТО по-прежнему открыто для диалога".

Министр добавила, что другой важной темой стали действия белорусских властей на границах Латвии, Литвы и Польши. "Жестокое манипулирование человеческими жизнями, попытки разделить и дискредитировать НАТО и Евросоюз - это требует единого ответа, и НАТО всячески поддерживает своих союзников, которые испытывают наибольшее давление", - подчеркнула она.

Главам МИД НАТО в рамках встречи также предстоит обсудить будущее альянса, в том числе следующую стратегическую концепцию блока.

Теги: #граница #эстония #нато #ситуация
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