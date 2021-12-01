В Харькове задержаны члены группы, совершившей серию квартирных краж в разных регионах

Оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области совместно с работниками патрульной полиции под процессуальным руководством облпрокуратуры задержали трех участников группы, "специализировавшейся" на квартирных кражах.

"Все задержанные – выходцы из других стран и жители разных областей Украины. Двое из них уже имеют уголовный опыт и были осуждены за совершение краж и разбойных нападений", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, всего в группу входит 6 человек. Большинство из них имеют судимости, в том числе и за имущественные преступления. Установлена причастность членов группы к совершению не менее 9 квартирных краж на территории Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Три члена группы были задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после очередной кражи. Полицейские изъяли у них отмычки и разные ключи, ювелирные изделия, компьютерную технику и другие ценные вещи, похищенные из квартиры, мобильные телефоны, черновые записи.

Задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

После проведения определенных процессуальных мероприятий будет приниматься решение о сообщении о подозрении другим участникам группы