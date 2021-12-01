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01:14 01.12.2021

Шмыгаль: ЕС поддерживает стремление стран Ассоциированного трио

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Шмыгаль: ЕС поддерживает стремление стран Ассоциированного трио

Европейский Союз поддерживает стремление стран Ассоциированного трио развивать отраслевое сотрудничество в рамках Восточного партнерства, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам совместного визита в Брюссель с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и главой правительства Молдовы Наталией Гаврилице.

"Сегодня был важный день для предстоящей инициативы Ассоциированного трио. Мы представили наше видение и обменялись мнениями по дальнейшему развитию инициативы вместе с руководством Европейского Союза. Благодарен партнерам из ЕС за откровенный и всесторонний разговор по разным аспектам сотрудничества в рамках Ассоциированного трио", – отметил Шмыгаль.

По его словам, Украина, Молдова и Грузия, заключив Соглашения об ассоциации, взяли на себя амбициозные обязательства в транспортной сфере.

"Мы, как страны Ассоциированного трио, полностью заинтересованы в реализации приоритетов Стратегии ЕС по устойчивой и разумной мобильности и надеемся на сотрудничество с Европейским Союзом по реализации дальнейшей новой стратегии сопряжения - Global Gateway", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что Ассоциированное трио в сотрудничестве с ЕС планирует двигаться к зеленой трансформации транспорта путем переориентации на скоростной железнодорожный транспорт, развитие мультимодальных перевозок, переход грузовых перевозок с автомобильных дорог на железнодорожное и водное движение.

Шмыгаль подчеркнул: учитывая высокую важность вопросов энергетической безопасности, страны Ассоциированного трио готовы к активному взаимодействию с ЕС по всему спектру вопросов в этом направлении.

"Все страны Трио являются Договаривающимися Сторонами Энергетического Сообщества. Мы могли бы рассмотреть возможность запуска целевой платформы по энергетической устойчивости и постоянству, чтобы помочь в решении вопросов энергетической безопасности и безопасности поставок на региональном уровне", – подчеркнул глава правительства Украины.

По словам Шмыгаля, такая целевая платформа также будет способствовать решению общих проблем в переходе на зеленую энергетику и проблем, связанных с декарбонизацией.

 

Теги: #ес #ассоциированное_трио
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