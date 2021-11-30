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21:59 30.11.2021

НАТО должна в полной мере задействовать возможности диалога с РФ по ситуации с Украиной - глава МИД ФРГ

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НАТО должна в полной мере задействовать возможности диалога с РФ по ситуации с Украиной - глава МИД ФРГ

НАТО следует приложить все усилия для диалога с Россией в связи с ситуацией вокруг Украины, однако в случае нарушения территориального суверенитета Украины для РФ должны наступить последствия, заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы должны использовать все возможности для диалога с Россией", - написал он в твиттере после встречи в Риге глав МИД стран НАТО.

Одновременно с тем он отметил, что в НАТО требуют транспарентности относительно перемещений российских войск.

"Если территориальный суверенитет Украины пострадает, это будет иметь серьезные политические и экономические последствия для России", - предупредил он.

Теги: #россия #украина #фрг #мид
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