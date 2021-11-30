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21:39 30.11.2021

Суд назначил Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу - адвокат

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Суд назначил Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу - адвокат

Галицкий районный суд Львова назначил Остапу Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу, сообщил на ютуб-канале "ДНК" адвокат Стахива Михаил Магарский.

"Суд принял решение направить Остапа на судебно-психиатрическую экспертизу в больницу на Кульпарковской" (областная психиатрическая больница во Львове – ИФ), - сказал адвокат.

Также он сообщил, что завтра собирается оспорить это решение в апелляционном суде.

По его словам, сегодняшнее заседание суда было закрытым по просьбе стороны обвинения.

Также адвокат рассказал, что уже собрана и внесена вся сумма залога за Стахива – 998,8 тыс. грн. Адвокат сказал, что нужно представить еще некоторые справки и выразил надежду, что завтра утром Стахива выпустят из СИЗО.

Как сообщалось, Стахива подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя либо на захват государственной власти). По решению суда Стахива взяли под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога на сумму почти 1 млн грн.

Теги: #львов #стахив #экспертиза
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