Украина начала председательствовать в Energy Community – Минэнерго

Украина начала председательствовать в Энергетическом сообществе сроком на 1 год, приняв эстафету от Сербии, сообщил замминистра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков.

"Сегодня на 19-м заседании Совета министров Энергетического сообщества имел честь принять от Сербии президентство Украины в Energy Community сроком на 1 год", – написал он на своей странице в Facebook во вторник вечером.

Министерство энергетики со своей стороны в сообщении на сайте отметило, что Украина во время председательствования будет прилагать все усилия для повышения роли энергетической солидарности, которая крайне важна в условиях международного энергетического кризиса.

Вместе с тем по словам Демченкова, цитируемых в сообщении министерства, Энергосообщество является для Украины гарантом европейской интеграции и предлагает формат, в рамках которого она может решать важные вопросы на равных с Евросоюзом и Договорными сторонами.

"Мы внесем предложения по обеспечению солидарности на региональном уровне в рамках инициативы RESP – Регионального энергетического партнерства, и планируем ее обсудить на специальной встрече в ближайшее время", – очертил первые планы Демченков.

Кроме того, он отметил, что на заседании были приняты законодательные пакеты ЕС "Чистая энергия для всех европейцев" I и II и предложенные ЕС Общие руководящие принципы относительно принятия Дорожной карты по декарбонизации для Договорных сторон Энергосообщества.

"Утверждение руководящих принципов по принятию Дорожной карты по декарбонизации является важным сигналом готовности Энергосообщества действовать совместно с ЕС и другими международными партнерами для достижения нулевого баланса выбросов парниковых газов до 2050 года", – пояснил замминистра.

По его словам, Украина поддерживает инициативу Секретариата Энергосообщества по созданию национальных фондов декарбонизации, софинансирование которых происходит за счет поступлений, предусмотренных ценообразованием на углеродные выбросы, и грантов ЕС.

Как сообщалось, новым директором Секретариата Энергетического сообщества вместо Янеза Копача с 1 декабря избран Артур Лорковски, вице-президент Национального фонда защиты окружающей среды и водного хозяйства Польши.

Украинская делегация принимает участие в мероприятих Энергосообщества – с 29 по 30 ноября проходят 19-е заседание Совета министров ЭС и 62-е заседание Постоянной группы высокого уровня ЭС.

Украина получила статус полноправного члена ЭС 1 февраля 2011 года.