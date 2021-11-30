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20:16 30.11.2021

Монастырский обратился к участникам акций 1 декабря: правоохранители делают все, чтобы не допустить провокаций

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Монастырский обратился к участникам акций 1 декабря: правоохранители делают все, чтобы не допустить провокаций

Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал граждан, которые планируют принять участие в массовых акциях 1 декабря, соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности.

"Я участник обоих Майданов, и для меня право на волеизъявление, свободу мирного собрания и соблюдение прав и свобод граждан имеют высокую ценность. В Нацполиции и Нацгвардии также есть прошедшие Майданы люди, а еще больше тех, кто участвовал в боевых действиях в зоне проведения Антитеррористической операции или Операции объединенных сил", - написал Монастырский в соцсети Facebook во вторник.

"Можете не сомневаться, что те, кто сейчас стоит на службе общественного порядка, с уважением относятся к выявлению гражданской позиции и ожидают уважения к себе. Они – на страже вашей безопасности и делают все для недопущения провокаций", - добавил он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря выступит в Верховной Раде с посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

Как ожидается, что в 9.30 возле Верховной Рады начнется акция "Упрощенной системе налогообложения – ДА!". организованная движением "SaveФОП", с требованием принять законопроект № 5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

В 19.00 на Майдане Независимости ожидается начало акции, организованной партией "Демократична сокира", а также акция Национального корпуса.

 

Теги: #монастырский #протесты #обращение
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