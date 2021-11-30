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20:05 30.11.2021

Всем взрослым британцам предложат бустерную вакцинацию от COVID-19 до конца января - премьер

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Всем взрослым британцам предложат бустерную вакцинацию от COVID-19 до конца января - премьер

Британские власти стремятся к тому, чтобы у всех взрослых в стране была возможность пройти бустерную вакцинацию до конца января, заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Цель, которую мы поставили перед собой - это предложить привиться бустерной вакциной всем взрослым, не имеющим к этому противопоказаний", - сказал он.

Премьер отметил, что жизненно важно, чтобы у пожилого населения и у наиболее уязвимой категории лиц была возможность защититься в первую очередь.

Джонсон добавил, что людям не следует отменять планы на Рождество из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Во вторник в Великобритании выявили еще восемь случаев заболевания "омикроном", ранее всего было зафиксировано пять случаев.

Согласно данным статистического портала Worldometer, за все время пандемии COVID-19 в Великобритании зафиксировали 10,1 млн случаев заболевания, 144,8 тыс. смертей, а 9 млн человек выздоровели.

Теги: #вакцинация #перспективы #коронавирус #британия
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