1 декабря: Какой сегодня праздник

1 декабря в мире отмечают День борьбы со СПИДом, день Антарктиды, день особенных детей, в Украине – день работников прокуратуры, годовщину Всеукраинского референдума 1991 года, день невролога, а у православных - День памяти святых мучеников Романа и Платона. Также сегодня день Первого Президента Республики Казахстан, день восстановления независимости Португалии, день национального единения Румынии и день самоуправления в Исландии.

Всеукраинский референдум 1991 года

30 лет назад, 1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум 1991 года - общенациональный референдум по провозглашению независимости Украины. На него был вынесен один вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?" Текст Акта, принятый Верховной Радой 24 августа 1991, был приведен в избирательном бюллетене. Граждане Украины высказались в поддержку независимости. В референдуме приняли участие 31 891 742 человека - 84,18% населения Украины. Из них 28 804 071 человек (90,32%) проголосовали "За".

Всемирный день борьбы со СПИДом

5 июня 1981 года Американский Центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь – СПИД (Синдром приобретенного иммунодефицита). Это тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции.

Впервые День борьбы со СПИДом отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.

Всемирный день Антарктиды

Антарктида – самый мирный на свете континент: там нет армий и военных баз, только учёные и исследователи. Это условие прописано в международном договоре об Антарктиде от 1 декабря 1959 года. В память об этом первый день зимы считается Днём самого холодного континента Земли.

День невролога

Неврология среди медицинских специальностей занимает особое место, а связано это с тем, что нервная система человека участвует во всех процессах жизнедеятельности. Нарушения в работе центральной и периферической нервной системы могут приводить к сбоям в работе многих органов и нарушению физических функций. Диагностика, выявление и лечение подобных нарушений и становится основной заботой врачей неврологов (или невропатологов).

День работников прокуратуры

День работников прокуратуры установлен Указом Президента Украины № 1190/2000 от 2 ноября 2000 года, учитывая роль органов прокуратуры Украины в укреплении законности, защиты прав человека и гражданина, а также вклад работников прокуратуры в дело формирования Украины как правового государства.

Церковный праздник

В церкви 1 декабря почитается память святых мучеников Романа и Платона, пострадавших за веру в IV веке.

Платон был братом святого Антиоха – вместе они родились в семье благочестивых христиан и получили отличное воспитание, после чего начали проповедовать христианство. Это происходило во времена правления императора Агриппина, который отличался нетерпимостью к сторонникам христианского учения. Неудивительно, что он распорядился арестовать Платона и устроил суд, на котором требовал, чтобы проповедник отрекся от своих убеждений. Платон отказался сделать это, за что был замучен и убит.

Святой Роман принял мученическую смерть вместе с отроком Варулом. Происходило это во время гонений, организованных в отношении христиан императором Максимилианом. Сам Роман был диаконом в городе Кесария и однажды встретил епарха, который шел на языческий праздник. Роман стал убеждать его отречься от веры, после чего тот предал проповедника большому количеству пыток. Мимо проходил Варул, который также был христианином и не мог остаться в стороне. Его схватили и замучили вместе с Романом.

Традиции:

С этой даты начинается календарная зима. Декабрь входит в свои права. Этот день наши предки считали показателем всей зимы. Существовала поговорка у крестьян: "Платон и Роман покажут зиму вам".

В этот день:

1800 – Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки

1918 – Исландия признана суверенным государством в составе Датского королевства

1945 – создана Международная демократическая федерация женщин

1953 – В Чикаго вышел первый номер журнала "Playboy"

1959 – Заключен международный Договор об Антарктике

Именины: Николай, Платон, Роман