События

19:53 30.11.2021

Зеленский выступает за присоединение Украины к Стамбульской конвенции

1 мин читать
Зеленский выступает за присоединение Украины к Стамбульской конвенции

Президент Украины Владимир Зеленский последовательно поддерживает шаги, направленные на защиту прав лиц, пострадавших от домашнего насилия, насилия по признаку пола, а также на обеспечение надлежащего реагирования на случаи такого насилия, сообщает пресс-служба главы государства.

"В Офисе президента завершается подготовка к представлению на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями". Позиция Владимира Зеленского относительно необходимости присоединения Украины к настоящей Конвенции принципиальна и неизменна. После завершения соответствующих процедур глава государства будет готов внести на рассмотрение парламента указанный законопроект", - указывается в сообщении.

В связи с этим, отметили в Офисе президента, важнейшим вопросом является консолидация усилий всех сторон вокруг ратификации Украиной Стамбульской конвенции.

Теги: #президент #стамбульская_конвенция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:21 29.11.2021
Президентский законопроект о допуске в Украину подразделений вооруженных сил других государств для участия в учениях зарегистрирован в Раде

Президентский законопроект о допуске в Украину подразделений вооруженных сил других государств для участия в учениях зарегистрирован в Раде

20:53 26.11.2021
Заявление Зеленского о госперевороте является попыткой отвлечь внимание от незаконного назначения двух судей КС – нардеп Соболев

Заявление Зеленского о госперевороте является попыткой отвлечь внимание от незаконного назначения двух судей КС – нардеп Соболев

20:26 26.11.2021
Заявление Зеленского о госперевороте точно не будет способствовать привлечению инвестиций в Украину – нардеп Железняк

Заявление Зеленского о госперевороте точно не будет способствовать привлечению инвестиций в Украину – нардеп Железняк

19:29 26.11.2021
Спекулятивная политика бьет по экономике - Подоляк

Спекулятивная политика бьет по экономике - Подоляк

21:26 25.11.2021
Президент Чехии из-за положительного теста на COVID-19 вернулся больницу вскоре после выписки оттуда

Президент Чехии из-за положительного теста на COVID-19 вернулся больницу вскоре после выписки оттуда

19:50 25.11.2021
Президент Молдовы утвердила закон о выделении $75 млн на погашение текущего долга перед Газпромом

Президент Молдовы утвердила закон о выделении $75 млн на погашение текущего долга перед Газпромом

19:29 25.11.2021
В Румынии утвердили новое правительство, президент уверяет, что кризис завершен

В Румынии утвердили новое правительство, президент уверяет, что кризис завершен

11:54 25.11.2021
В Минобразования отрицают, что строительство "Президентского университета" на ВДНХ может привести к жилой застройке территории

В Минобразования отрицают, что строительство "Президентского университета" на ВДНХ может привести к жилой застройке территории

10:43 25.11.2021
При отказе выпускника "Президентского университета" от работы в госсекторе предусмотрена компенсация обучения в трехкратном размере

При отказе выпускника "Президентского университета" от работы в госсекторе предусмотрена компенсация обучения в трехкратном размере

20:58 24.11.2021
Байден почтил память жертв Голодомора и выразил поддержку суверенитету и целостности Украины

Байден почтил память жертв Голодомора и выразил поддержку суверенитету и целостности Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС созовет заседания для приведения к присяге судей, назначенных Зеленским, после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013–2018 гг

Российские наемники нарушили режим прекращения огня в направлении пгт Нью-Йорк – штаб ООС

Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание т.н. "главы Крыма" Сергея Аксенова

КС отсрочил приведение к присяге двух назначенных президентом судей Конституционного суда Украины

Блинкен и Столтенберг предупредили о серьезных последствиях в случае агрессивных действий РФ против Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Монастырский обратился к участникам акций 1 декабря: правоохранители делают все, чтобы не допустить провокаций

Всем взрослым британцам предложат бустерную вакцинацию от COVID-19 до конца января - премьер

"Фундация Дом Рональда МакДональда в Украине" построит семейный дом на территории "Охматдета" в Киеве

Главы МИД стран НАТО обсуждали возможность новых санкций против РФ из-за Украины – Столтенберг

Шмигаль считает, что ЕС и страны Ассоциированного трио должны объединить опыт для борьбы с угрозами в сфере здравоохранения

Украина, Грузия и Молдова передали ЕС инициативы по усилению сотрудничества

Введения бустерной дозы можно ожидать с января-февраля 2022г – Ляшко

В Киеве 1 декабря возможно ограничение движения транспорта в центре в связи с проведением массовых акций

Миссия США при НАТО призвала РФ к деэскалации напряжения на границах с Украиной

В Украине с 10 декабря будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА