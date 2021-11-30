Зеленский выступает за присоединение Украины к Стамбульской конвенции

Президент Украины Владимир Зеленский последовательно поддерживает шаги, направленные на защиту прав лиц, пострадавших от домашнего насилия, насилия по признаку пола, а также на обеспечение надлежащего реагирования на случаи такого насилия, сообщает пресс-служба главы государства.

"В Офисе президента завершается подготовка к представлению на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями". Позиция Владимира Зеленского относительно необходимости присоединения Украины к настоящей Конвенции принципиальна и неизменна. После завершения соответствующих процедур глава государства будет готов внести на рассмотрение парламента указанный законопроект", - указывается в сообщении.

В связи с этим, отметили в Офисе президента, важнейшим вопросом является консолидация усилий всех сторон вокруг ратификации Украиной Стамбульской конвенции.