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19:33 30.11.2021

Главы МИД стран НАТО обсуждали возможность новых санкций против РФ из-за Украины – Столтенберг

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Главы МИД стран НАТО обсуждали возможность новых санкций против РФ из-за Украины – Столтенберг

Главы МИД стран НАТО говорили во вторник в Риге о возможном введении новых санкций против РФ в случае ухудшения ситуации вокруг Украины, заявил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Экономические санкции и политическая реакция - это то, что мы обсуждали сегодня, в том числе с США. На нас приходится 50% мирового ВВП, и имеет значение, когда союзники по НАТО обсуждают использование санкций за поведение России", - сказал он.

Он напомнил об ограничительных мерах, принятых против РФ после аннексии Крыма в 2014 году, отметив, что подобные шаги возможны и сейчас. В то же время Столтенберг отказался предоставить детали возможных новых мер против РФ.

По его словам, НАТО демонстрирует волю и способность к поддержанию уже существующих санкций.

"Я думаю, что в действительности Россия недооценивает решимость союзников по НАТО вводить санкции и исполнять их после нелегальной аннексии Крыма в 2014 году", - отметил он.

Также он напомнил о ранее реализованном НАТО решении прекратить "практическое сотрудничество" с Россией.

Теги: #оценка #россия #санкции #нато
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