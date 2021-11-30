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19:35 30.11.2021

"Фундация Дом Рональда МакДональда в Украине" построит семейный дом на территории "Охматдета" в Киеве

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"Фундация Дом Рональда МакДональда в Украине" построит семейный дом на территории "Охматдета" в Киеве

Благотворительная организация "Фундация Дом Рональда МакДональда в Украине" намерена построить семейный дом на 50 комнат на территории Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" (Киев).

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали во вторник "Фундация Дом Рональда МакДональда в Украине", Министерство экономики, Министерство здравоохранения Украины, сообщила пресс-служба благотворительной организации.

"В мире уже есть 381 такой дом, тогда как в Украине благодаря "Фундации" есть только пять семейных комнат в государственных детских больницах Киева, Львова, Сум, Винницы и Харькова. В пределах строительства "Дома Рональда МакДональда" на базе НДСБ "Охматдет" будет 50 комнат, где маленькие пациенты могут находиться вместе с родителями во время лечения в больнице", – цитируется в сообщении первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

Согласно проекту, площадь дома составит 2,5 тыс. кв. м. Срок его реализации – до конца 2023 года. Строительством и управлением дома будет заниматься "Фундация"

Программа подготовительных работ осуществляется в рамках четырехлетней партнерской программы "Фундации Дом Рональда МакДональда в Украине" и агентства USAID.

"Фундация Дом Рональда МакДональда" – некоммерческая организация, включающая более 260 филиалов в 62 странах. В Украине организация с 2017 года открыла пять семейных комнат на базе госмедучреждений.

Теги: #семейный_дом #охматдет
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