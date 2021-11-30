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19:18 30.11.2021

Шмигаль считает, что ЕС и страны Ассоциированного трио должны объединить опыт для борьбы с угрозами в сфере здравоохранения

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Шмигаль считает, что ЕС и страны Ассоциированного трио должны объединить опыт для борьбы с угрозами в сфере здравоохранения

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль считает, что Европейский Союз и страны Ассоциированного трио должны объединить опыт для выявления и прогнозирования угроз в сфере здравоохранения.

"Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилице в формате Ассоциированного трио обсудили с президентом Европейского парламента Давидом Сассоли сотрудничество в сфере торговли, безопасности и здравоохранения. Встреча прошла во время рабочего визита в Брюссель 30 ноября", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

На встрече Шмигаль отметил, что инициатива Ассоциированного трио направлена ​​на углубление процесса европейской интеграции Украины, Грузии и Молдовы, а также на обеспечение дальнейшего стратегического развития Восточного партнерства.

По мнению премьер-министра Украины, следует серьезно улучшить возможности стран-членов ЕС и государств-партнеров реагировать на вызовы.

"В связи с этим мы ожидаем, что Европейский парламент даст соответствующие рекомендации институтам ЕС в своем ежегодном докладе о внедрении Совместной политики безопасности и обороны за 2021 год", - отметил Шмигаль.

Глава правительства Украины также отметил, что ЕС и страны Ассоциированного трио должны объединить опыт для выявления и прогнозирования угроз в сфере здравоохранения.

"Мы должны быть на одной стороне, если наступит новый кризис. Вместе мы можем сделать общеевропейский ответ на будущие вопросы здравоохранения более консолидированным", - отметил премьер-министр Украины.

Теги: #евросоюз #здравоохранение
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