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19:10 30.11.2021

Украина, Грузия и Молдова передали ЕС инициативы по усилению сотрудничества

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Украина, Грузия и Молдова передали ЕС инициативы по усилению сотрудничества

Украина, Грузия и Молдова поделились с Евросоюзом инициативами по усилению сотрудничества, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Мы поделились нашими инициативами по усиленному сотрудничеству в таких секторах, как совместимость, включая транспорт, энергию и цифровые сферы, торговлю и экономическую интеграцию, изменения в окружающей среде и в климате, борьбу с гибридными угрозами, включая кибер-, стратегическую коммуникацию и другие", - сказал Гарибашвили на конференции по результатам визита премьер-министров стран Ассоциированного трио в Брюссель во вторник.

Он указал, что, кроме общей истории, Украину, Грузию и Молдову объединяют европейские стремления и твердый выбор их обществ стран стать членами ЕС, основываясь на общих европейских ценностях.

"Главный меседж, который мы передали во время нашего визита - это подтверждение намеренья Трио далее продвигать интеграцию наших стран в ЕС, чтобы подвести итоги уже достигнутых результатов и определить вместе с лидерами институций ЕС следующие шаги по более секторальной интеграции", - отметил Гарибашвили.

В свою очередь премьер-министр Молдовы Наталия Гаврилице заявила, что путь к саммиту Восточного партнерства должен оставаться верным разработке сильной и дальновидной политической декларации.

"Как Трио, мы можем достигнуть успеха только с поддержкой ЕС, мы продолжаем выступать за более сильное участие ЕС в нашем регионе. С этой целью Ассоциированное трио приоритизирует конкретные цели, которые мы также рассмотрим во время предстоящего саммита. Мы стремимся к более глубокому политическому диалогу, дальнейшей экономической и секторальной интеграции. Мы надеемся на более тесное сотрудничество, особенно в тех сферах, которые имеют значение для большинства наших граждан и имеют потенциал принести позитивные изменения в их жизни: снижение расходов в роуминге или упрощение и удешевление банковских трансграничных операций при помощи возможного присоединения к единой европейской сети расчетов", - рассказала Гаврилице.

Также она призвала к более широкому фокусу на аспекте безопасности в Восточном партнерстве, как в классическом плане, так и в усилиях по борьбе с киберугрозами.

Теги: #евросоюз #усиление #сотрудничество
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