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19:02 30.11.2021

В Киеве 1 декабря возможно ограничение движения транспорта в центре в связи с проведением массовых акций

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В Киеве 1 декабря возможно ограничение движения транспорта в центре в связи с проведением массовых акций

В связи с проведением массовых мероприятий в среду, 1 декабря, в течение дня возможно ограничение движения транспорта в центре столицы, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Возможно ограничение движения на ряде улиц: улице Крещатик; улице Михайловской; улице Шелковичной; улице Лютеранской; улице Круглоуниверситетской; улице Архитектора Городецкого; улице Заньковецкой; улице Садовой; улице Институтской; улице Липской", - указывается в сообщении.

Также возможны изменения в работе троллейбусов маршрутов № 6, 16, 18 и автобусов маршрутов № 24, 55, 62, 114.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря выступит в Верховной Раде с посланием о внутреннем и внешнем положении страны.

Как ожидается, что в 9.30 возле Верховной Рады начнется акция "Упрощенной системе налогообложения – ДА!". организованная движением "SaveФОП", с требованием принять законопроект № 5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

В 19.00 на Майдане Независимости ожидается начало акции, организованной партией "Демократична сокира", а также акция Национального корпуса.

Теги: #киев #ограничения #транспорт
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