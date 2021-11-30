КС созовет заседания для приведения к присяге судей, назначенных Зеленским, после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013–2018 гг

Специальные заседания Конституционного суда Украины (КС) для принятия присяги судьями, назначенными президентом Украины Владимиром Зеленским, будут созваны после прекращения полномочий или освобождения от должности судей, назначенных в период с 2013 по 2018 годы, информирует пресс-служба КС.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте КС, суд на заседании 30 ноября принял постановление по вопросу принесения присяги судьями КС, назначенными указами президента Украины от 26 ноября №596/202, №597/2021.

"Конституционный суд Украины постановил: главе Конституционного суда Украины или исполняющему его обязанности судье Конституционного суда Украины созвать специальные пленарные заседания Конституционного суда Украины для приведения к присяге судей Конституционного суда Украины, назначенных президентом Украины указами от 26 ноября 2021 года № 596/2021, № 597/2021, после прекращения полномочий или освобождения от должности по основаниям, определенным в ст.149 за значком 1 Конституции Украины, судей Конституционного суда Украины, назначенных президентом Украины в период 2013–2018 гг", - говорится в сообщении КС.

КС подчеркивает, что в соответствии со статьей 148 Конституции в состав КС входят восемнадцать судей Конституционного суда Украины: президент Украины, Верховная Рада и съезд судей Украины назначают по шесть судей. В суде поясняют, что судья КС назначается на девять лет без права быть назначенным повторно, приобретает полномочия со дня принесения им присяги на специальном пленарном заседании КС.

"За период 2013-2018гг президент Украины назначил на должность шестерых судей Конституционного суда Украины, полномочия которых не прекращены и которые не уволены с должности на основаниях, определенных статьей 149 со значком 1 Конституции Украины", - акцентируют внимание в КС.

В то же время, как отмечается в сообщении, президент Украины указами от 26 ноября 2021 г. № 596/2021, № 597/2021 назначил на должность двух судей КС.

"Конституционный суд Украины как при осуществлении конституционного судопроизводства, так и при решении организационных вопросов своей внутренней деятельности руководствуется принципом верховенства права… деятельность Конституционного суда Украины основывается, в частности, на принципиальной его независимости (часть вторая статьи 147 Конституции Украины)", - говорится в сообщении.

В КС отмечают, что Конституцией Украины подтверждена необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.

"Украина, ратифицировав Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 года, признала обязательной для себя юрисдикцию Европейского суда по правам человека по всем вопросам, касающимся толкования и применения Конвенции… Следовательно, для того, чтобы процедура назначения судей КС Украины и обретения ими полномочий соответствовала требованиям европейских стандартов, установленных Страсбургским судом, непременно должны соблюдаться предписания Конституции Украины, гарантирующие верховенство права (правовластия) в Украине и разделение государственной власти с тем, чтобы в состав Конституционного суда Украины входили судьи, которые назначены способом, который соответствует понятию "суд, установленный законом" в понимании ст.6 Конвенции", - разъясняют в КС.

Как сообщалось ранее со ссылкой на представителя президента в КС Ольгу Совгирю, суд отсрочил приведение к присяге назначенных указом президента судей КС до подтверждения наличия вакантных должностей по квоте президента.