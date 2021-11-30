Аттестационная коллегии Минобразования отменила решение о присуждении Киве ученой степени – нардеп Гришина

Аттестационная коллегии Министерства образования и науки Украины отменила решение о присуждении народному депутату Илье Киве (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") ученой степени кандидата наук по госуправлению, сообщила нардеп фракции "Слуга народа" Юлия Гришина.

"Только что на заседании Аттестационной коллегии МОН единогласно было принято решение об отмене решения спецсовета Института подготовки кадров госслужбы занятости о присуждении Илье Киви ученой степени кандидата наук по госуправлению", - написала она в Телеграм-канале.

По ее словам, руководитель спецсовета, научный руководитель и оппоненты лишились права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет.

Как сообщалось, 26 апреля нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по госуправлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". Все 13 членов ученого совета Института подготовки кадров Госслужбы занятости единогласно поддержали научную работу Кивы. Чтобы Кива стал кандидатом наук теперь нужен лишь приказ Министерства образования и науки.

15 июня министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет поручил профильному департаменту министерства проверять информацию в СМИ о возможных нарушениях при получении ученых степеней

Источник: https://t.me/Gryshyna_channel/1247