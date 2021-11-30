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17:20 30.11.2021

Российские наемники нарушили режим прекращения огня в направлении пгт Нью-Йорк – штаб ООС

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Российские наемники нарушили режим прекращения огня в направлении пгт Нью-Йорк – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В направлении Нью-Йорка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении в Facebook.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

 

Теги: #всу #оос #обстрелы #донбасс
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