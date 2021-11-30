События

17:15 30.11.2021

Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание т.н. "главы Крыма" Сергея Аксенова

2 мин читать
Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание т.н. "главы Крыма" Сергея Аксенова

Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание самопровозглашенного "главы" временно оккупированного Крыма.

"25 ноября 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором на определение судьи Шевченковского районного суда г.Киева от 4 октября 2021 года. Указанным определением отказано в удовлетворении ходатайства прокурора отдела Офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого гражданина А. с целью привода его для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда в Facebook.

По результатам рассмотрения, апелляционная жалоба, поданная прокурором, удовлетворена, определение судьи Шевченковского райсуда Киева от 04 октября отменена.

"Постановлено новое определение, которым ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого гражданина А. с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено", - подчеркнули в суде.

По данным суда, гражданин А. подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.28 ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.4 ст.28 ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.258 (террористический акт), ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст.279 (блокировка транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч.3 ст.27 ч. 4 ст.28 ст.341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений») Уголовного кодекса Украины.

Согласно изложенной информации, речь идет о т.н. "главе Крыма" Сергее Аксенове.

 

Теги: #крым #аксенов #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:45 29.11.2021
Суд вернул прокурору обвинительный акт в отношении экс-нардепа Савченко, прокуратура может обжаловать это решение – Офис генпрокурора

Суд вернул прокурору обвинительный акт в отношении экс-нардепа Савченко, прокуратура может обжаловать это решение – Офис генпрокурора

13:01 29.11.2021
Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию, так как не мог смотреть, как "разваливается" его страна

Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию, так как не мог смотреть, как "разваливается" его страна

11:07 29.11.2021
Саакашвили назвал комедией начавшийся над ним суд в Тбилиси

Саакашвили назвал комедией начавшийся над ним суд в Тбилиси

10:04 29.11.2021
Суд над Саакашвили начался в Тбилиси на фоне противостояния оппозиционеров с полицейскими

Суд над Саакашвили начался в Тбилиси на фоне противостояния оппозиционеров с полицейскими

08:22 29.11.2021
Саакашвили доставили в Тбилисский городской суд

Саакашвили доставили в Тбилисский городской суд

23:58 26.11.2021
Бурба хочет подать в суд за обвинение в разглашении секретной информации

Бурба хочет подать в суд за обвинение в разглашении секретной информации

14:20 25.11.2021
Посол ЕС призвал РФ немедленно освободить задержанных крымских татар

Посол ЕС призвал РФ немедленно освободить задержанных крымских татар

19:48 24.11.2021
Саакашвили требует создания специального суда для рассмотрения возбужденных против него дел - адвокат

Саакашвили требует создания специального суда для рассмотрения возбужденных против него дел - адвокат

20:45 23.11.2021
Российские силовики в Крыму задержали более 30 активистов, которые пришли встречать освобожденного из СИЗО адвоката Семедляева – Денисова

Российские силовики в Крыму задержали более 30 активистов, которые пришли встречать освобожденного из СИЗО адвоката Семедляева – Денисова

13:49 23.11.2021
Регулярные перевозки на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" будут доступны в 2022г – Верещук

Регулярные перевозки на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" будут доступны в 2022г – Верещук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС созовет заседания для приведения к присяге судей, назначенных Зеленским, после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013–2018 гг

Российские наемники нарушили режим прекращения огня в направлении пгт Нью-Йорк – штаб ООС

КС отсрочил приведение к присяге двух назначенных президентом судей Конституционного суда Украины

Блинкен и Столтенберг предупредили о серьезных последствиях в случае агрессивных действий РФ против Украины

Партийные билеты "Единой России" не компенсируют жителям Донбасса горя и нищеты, которые принесла оккупация РФ - МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине с 10 декабря будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов

КС созовет заседания для приведения к присяге судей, назначенных Зеленским, после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013–2018 гг

Аттестационная коллегии Минобразования отменила решение о присуждении Киве ученой степени – нардеп Гришина

Российские наемники нарушили режим прекращения огня в направлении пгт Нью-Йорк – штаб ООС

Потребление кислорода в ковидных больницах Киева во время текущей волны COVID-19 возросло втрое - Кличко

Глава Минобороны пригласил Спикера Кнессета в Украину

Глава MI6 призвал не делать односторонних уступок России, Китай считает слишком уверенным в себе

КС отсрочил приведение к присяге двух назначенных президентом судей Конституционного суда Украины

В Вашингтоне прорабатывают варианты виртуальной встречи Путина и Байдена в декабре - СМИ

Блинкен и Столтенберг предупредили о серьезных последствиях в случае агрессивных действий РФ против Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА