Апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание т.н. "главы Крыма" Сергея Аксенова

Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание самопровозглашенного "главы" временно оккупированного Крыма.

"25 ноября 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором на определение судьи Шевченковского районного суда г.Киева от 4 октября 2021 года. Указанным определением отказано в удовлетворении ходатайства прокурора отдела Офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого гражданина А. с целью привода его для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда в Facebook.

По результатам рассмотрения, апелляционная жалоба, поданная прокурором, удовлетворена, определение судьи Шевченковского райсуда Киева от 04 октября отменена.

"Постановлено новое определение, которым ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого гражданина А. с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено", - подчеркнули в суде.

По данным суда, гражданин А. подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.28 ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.4 ст.28 ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.258 (террористический акт), ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст.279 (блокировка транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч.3 ст.27 ч. 4 ст.28 ст.341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений») Уголовного кодекса Украины.

Согласно изложенной информации, речь идет о т.н. "главе Крыма" Сергее Аксенове.