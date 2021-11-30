Потребление кислорода в ковидных больницах Киева во время текущей волны COVID-19 возросло втрое - Кличко

Потребление кислорода в ковидных больницах Киева во время текущей волны COVID-19 возросло втрое – до 60 тонн в сутки, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе Международного форума "КОРЕЯ-УКРАИНА. Вызовы здравоохранения в XXI веке" в Киеве во вторник.

"В первой волне COVID-19 мы расходовали окло 20 тонн кисорроа в сутки, в во время текущей волны – 60 тонн кислорода в день", – сказал он.

Кличко подчеркнул, что все доставляемые в больницы пациенты с COVID-19 во время текущей вролны заболевания были кислородозависимыми.

Он также сообщил, что, за счет доплат из городского бюджета, Киеву удалось повысить зарплаты врачам, которые работают с пациентами с COVID-19 до 40 тыс. грн.

Вместе с тем, по словам Кличко, из-за карантинных ограничений во время COVID-19 бюджет Киева недополучил около 8 млрд грн.