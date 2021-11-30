Глава MI6 призвал не делать односторонних уступок России, Китай считает слишком уверенным в себе

Странам Европы не стоит быть уверенными, будто односторонние уступки с их стороны России изменят политику Москвы, заявил во вторник глава британской внешней разведки MI6 Ричард Мур.

"Никакой стране в Европе и не только не следует соблазняться мыслью, что односторонние уступки России приведут к улучшению ее поведения", - цитирует агентство Associated Press слова Мура с его первого с момента занятия должности главы MI6 в октябре 2020 года публичного выступления, которое прошло в Международном институте стратегических исследований.

При этом он упомянул присоединение Крыма к России в 2014 году и недавнюю концентрацию российских войск на границе с Украиной, подчеркнул, что Великобритания продолжает "иметь дело с острой угрозой от России".

"Мы и наши союзники, партнеры должны подняться и сдержать активность России, которая идет вразрез с международной системой, основанной на правилах", - сказал он.

В качестве четырех основных угроз, с которыми приходится иметь дело британской разведке, Мур перечислил Россию, Китай, Иран и международный терроризм. При этом он назвал КНР "самым важным приоритетом" MI6, обвинил Пекин в крупномасштабных шпионских операциях против Великобритании и ее союзников, в попытках "исказить публичный дискурс и процесс принятия политических решений", в экспорте технологий, дающих Китаю "сеть авторитарного контроля над миром".

"Пекин верит в собственную пропаганду о хрупкости Запада и недооценивает решимость Вашингтона. Риск неправильных расчетов Китая из-за его чрезмерной уверенности реален", - утверждал Мур.

Также он заявил о значительной угрозе со стороны Ирана, использующего в своих целях ливанскую шиитскую группировку "Хезболла". Говоря об угрозах негосударственного характера, глава MI6 объяснил, что возвращение движения "Талибан" к власти в Афганистане стало "средством поднятия морального духа" для боевиков, а из-за вывода западных сил из Афганистана уровень угрозы, исходящий из этой страны, вероятно, вырос.

Кроме того, он заявил о необходимости для британской разведки частично отказаться от секретной атмосферы работы и взаимодействовать с IT-фирмами для победы в гонке кибервооружений над противниками Британии. Мур уточнил, что враждебные силы вкладывают ресурсы в развитие искусственного интеллекта, вычислений на квантовых компьютерах и синтетическую биологию, поскольку "овладение этими технологиями даст рычаг влияния" соперникам Лондона. В качестве примера он привел Китай, который, по его словам, собирает информацию в больших масштабах ради обретения власти.