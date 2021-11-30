КС отсрочил приведение к присяге двух назначенных президентом судей Конституционного суда Украины

Конституционный суд Украины на пленарном заседании, созванном по требованию 11 судей, отсрочил приведение к присяге новоназначенных президентом Владимиром Зеленским судей КС.

"Сегодня Конституционный Суд Украины на специальном пленарном заседании, созванном по требованию 11 судей, отсрочил приведение к присяге новоназначенных судей Конституционного суда Украины до окончательного подтверждения наличия вакантных должностей по квоте президента Украины", - сообщила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что назначил двух судей Конституционного суда Украины по президентской квоте: Петришина Александра Витальевича, президента Национальной академии правовых наук Украины. Грищук Оксану Викторовну, профессора Львовского национального университета им. Ивана Франко.

Соответствующие указы президента подписаны 26 ноября.