Партийные билеты "Единой России" не компенсируют жителям Донбасса горя и нищеты, которые принесла оккупация РФ - МИД

Открытие ячеек российских политических партий и организация РФ выборов на оккупированной части Донбасса противоречат ее обязательствам в рамках Минских договоренностей и Нормандского формата, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя информацию о том, что 100 жителей временно оккупированных территорий на Донбассе с паспортами РФ получили партийные билеты "Единой России".

"Российская Федерация пытается выжать максимальные дивиденды из силового захвата территорий в Донецкой и Луганской областях. В то же время никакие партийные билеты "Единой России" или обещания политических карьер для "чиновников" оккупационной администрации не компенсируют жителям Донбасса того горя и нищеты, которые принесла российская оккупация", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, Украина неоднократно заявляла о непризнании российских паспортов, навязанных украинцам на временно оккупированных территориях.

"Ведение политической агитации, открытие ячеек российских политических партий и организация РФ выборов на оккупированной части Донбасса противоречат ее обязательствам в рамках Минских договоренностей и Нормандского формата, грубо нарушают украинское законодательство и нормы международного права. Очевидно, "Единая Россия" спасает падение рейтингов на фоне катастрофической эпидемической ситуации и тотального ограничения прав и свобод людей в России за счет привлечения в свои ряды жителей порабощенных украинских территорий", - указал спикер МИД.

Николенко подчеркнул, что вместо этого в Москве могут повлиять на улучшение ситуации на Донбассе "реальными шагами, а не политическими проектами", а именно - отдать приказ своим вооруженным формированиям соблюдать режим прекращения огня, разблокировать работу КПВВ, прекратить препятствовать молодежи, которая ищет лучшей жизни на подконтрольной украинскому правительству территории, обеспечить международным гуманитарным организациям беспрепятственный допуск ко всем удерживаемым лицам.