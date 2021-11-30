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14:19 30.11.2021

Столтенберг призвал не путать защиту союзников по НАТО и поддержку Украины

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Столтенберг призвал не путать защиту союзников по НАТО и поддержку Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не путать поддержку альянсом своих стран-членов в рамках договора альянса и помощь партнерам, таким как Украина.

"Я думаю, что важно делать различие между союзниками по НАТО и партнером, Украиной. Союзникам по НАТО мы гарантируем защиту в рамках пятой статьи устава альянса, и мы будем защищать всех союзников. А Украина - это партнер. Это партнер, которого мы высоко ценим, мы предоставляем ей политическую и практическую поддержку", - заявил он во вторник в Риге журналистам.

Так он ответил на вопрос о том, как Североатлантический альянс может реагировать в случае обострения ситуации с войсками РФ близ границы с Украиной.

Теги: #столтенберг #нато
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