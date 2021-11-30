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14:00 30.11.2021

В случае прорыва мигрантов все доступные силы и средства МВД будут на границе в течение 30 минут – Монастырский

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В случае прорыва мигрантов все доступные силы и средства МВД будут на границе в течение 30 минут – Монастырский

В случае прорыва мигрантов все доступные силы и средства Министерства внутренних дел Украины будут на границе с Республикой Беларусь в течение получаса после получения информации, заявил глава МВД Денис Монастырский.

Как сообщает пресс-служба МВД, сегодня на Волыни проходит масштабное обучение подразделений системы МВД в рамках специальной пограничной операции "Полесье" В целом подобные учения проводятся во всех пяти областях, граничащих с Беларусью.

"В ходе учений мы увидели, что все подразделения МВД – это настоящий кулак, который может обеспечить внутреннюю безопасность Украины. Несколько недель назад здесь была совсем другая картина. А уже сегодня мы убедились, что через 30-60 минут после того, как разведка предоставит информацию о поступлениях мигрантов, наши подразделения будут на границе", - приводит слова Монастрыского пресс-служба ведомства.

По его словам, последовательность событий будет следующая: получение информации от разведывательных органов, направление сил и средств на точки, где идет пересечение границы мигрантами. Как подчеркнул министр, первыми на месте будут пограничники.

"Далее присоединяются силы Нацполиции и Нацгвардии, которые полностью готовы к тому, чтобы дать отпор в случае незаконного пересечения государственного рубежа", - сказал глава правоохранительного ведомства.

 

Теги: #граница #мвд #монастырский #беларусь
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