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12:52 30.11.2021

Напряженность на границе Украины и РФ может быть связана с готовящейся встречей Байден-Путин, допустил Резников

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Напряженность на границе Украины и РФ может быть связана с готовящейся встречей Байден-Путин, допустил Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что напряженная ситуация на украинско-российской границе может быть инициирована российской стороной для укрепления переговорных позиций президента РФ Владимира Путина в преддверии его возможной встречи с президентом США Джозефом Байденом.

Как сообщается на сайте Министерства экономики Украины во вторник, об этом глава украинского оборонного ведомства сказал во время онлайн-встречи представителей правительства Украины и крупнейшими международными инвестиционными компаниями и фондами.

"Сегодняшние события, скорее всего, связаны с предстоящей встречей президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным. Последний таким образом пытается усилить свою переговорную позицию", - прокомментировал Резников.

При этом он отметил, что весной текущего года ситуация на границе была еще более напряженной. Тогда, по словам министра, россияне создавали реальную инфраструктуру вторжения. "При этом в то время не было такого волнения инвесторов, как сегодня", - отметил Резников.

Представители правительства в ходе встречи отметили, что Украине удалось преодолеть кризис, связанный с началом боевых действий в 2014 году, и создать благоприятный микроклимат для инвестирования в украинскую экономику, а текущая геополитическая ситуация стабильна и не влияет на экономику Украины.

Теги: #минобороны #граница #резников
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