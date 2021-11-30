Песков о включении Украины в сертификацию "Северного потока 2": предпочли бы, чтобы никаких угроз для проекта не было

В Кремле предпочли бы, чтобы подключение Украины к процессу европейской сертификации газопровода "Северный поток 2" не привело к угрозам для его завершения, так как запуск этого проекта соответствует интересам всех потребителей в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, предпочли бы, чтобы никаких угроз для завершения проекта сертификации "Северного потока 2" не было, чтобы никакие угрозы не стояли, потому что сертификация и запуск этого проекта - в интересах всех европейских потребителей", - сказал он журналистам.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, видит ли российская сторона угрозу для запуска "Северного потока 2" от того, что Украина включилась в процесс европейской сертификации.