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12:05 30.11.2021

Начало календарной зимы в ряде областей Украины будет снежным, на дорогах гололедица

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Начало календарной зимы в ряде областей Украины будет снежным, на дорогах гололедица

В ближайшие сутки, 1 декабря, погоду Украины будет определять умеренно холодный воздух, который переместился с юга Скандинавии, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных и Винницкой областях ожидается снег, мокрый снег, ночью на Закарпатье, в Карпатах и в юго-восточных областях значительный снег. На дорогах местами гололедица. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западной и южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза (в Карпатах 4-9° мороза); днем около 0°, в южной части 2-7° тепла.

В Киеве в среду снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица; температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за все время метеорологических наблюдений в Киеве 1 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке +13,0°С в 1898 году, а самая низкая – на от метке -20,6°С в 1998 году.

В четверг, 2 декабря, в западных и северных областях Украины ожидается небольшой снег и дождь, в Карпатах и Закарпатье умеренные осадки, на дорогах гололедица. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 20-25 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла, в южной части ночью 1-4° тепла, днем 7-12°.

В Киеве 2 декабря ночью местами небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 4-6° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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